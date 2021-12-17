 Галявиев, совершивший нападение на 175 гимназию, раскаялся и попросил прощения
news_header_top_970_100

Галявиев, совершивший нападение на 175 гимназию, раскаялся и попросил прощения

Подозреваемый признал свою вину по четырем вменяемым статьям.

Город
17 декабря 2021  09:07
Автор:
Ольга Ильина

В первом интервью после продления ареста Ильназ Галявиев, совершивший нападение на казанскую гимназию №175, рассказал, что раскаивается, и попросил прощения у родных пострадавших и погибших. Репортаж сняли «Реальное время».

В интервью он уточнил, что совершил нападение в одиночку, а также что он не состоял ни в каких сектах. Репортер спросила, могло ли его что-то остановить, чтобы не допустить трагедии, когда он уже шел к школе или когда он задумывал содеянное.

«Много, что могло меня остановить на самом деле...», - сказал подозреваемый, но более четкого ответа не последовало.

Напомним, Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 апреля 2022 года.

Новости
Минфин РФ: трассу М-12 построят в срок, несмотря на подорожание
Татарстан планирует реструктуризировать госдолг в 20 млрд рублей за счет инвестпроектов
В Татарстане 475 км дорог расширят до четырех полос к 2024 году
«Рубин» заинтересован в подписании Магомеде Оздоева
В Казани на трамвайных остановках появились новые информационные табло
БСМП Набережных Челнов получила больничную версию премии «Оскар» в третий раз
В Челнах кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь
Минниханов: экономика постепенно оживает после пика пандемии