Галявиев, совершивший нападение на 175 гимназию, раскаялся и попросил прощения

В первом интервью после продления ареста Ильназ Галявиев, совершивший нападение на казанскую гимназию №175, рассказал, что раскаивается, и попросил прощения у родных пострадавших и погибших. Репортаж сняли «Реальное время».

В интервью он уточнил, что совершил нападение в одиночку, а также что он не состоял ни в каких сектах. Репортер спросила, могло ли его что-то остановить, чтобы не допустить трагедии, когда он уже шел к школе или когда он задумывал содеянное.

«Много, что могло меня остановить на самом деле...», - сказал подозреваемый, но более четкого ответа не последовало.

Напомним, Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 апреля 2022 года.