Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования ДТП с автобусом на М-7

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

Глава Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

Авария произошла 5 августа на 771 километре трассы М-7. Столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Казань – Буинск», и грузовик.

По предварительной информации, 65-летний водитель автобуса, нарушив правила дорожного движения, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям.