Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования ДТП с автобусом на М-7

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Республика
6 августа 2024  10:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

Глава Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

Авария произошла 5 августа на 771 километре трассы М-7. Столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Казань – Буинск», и грузовик. 

По предварительной информации, 65-летний водитель автобуса, нарушив правила дорожного движения, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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