Три пассажира автобуса пострадали в столкновении с большегрузом на трассе в РТ

По предварительной информации, 65-летний водитель автобуса, нарушив правила дорожного движения, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. ДТП произошло около 13:30 на 771 км автодороги М7 «Москва-Уфа». Об этом пишет Госавтоинспекция РТ.

Фото: прокуратура РТ

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок. Всего в салоне находилось 18 человек, им была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.

Ранее мы писали, что смертельное ДТП произошло на 42 километре автодороги Казань-Ульяновск с участием автомобилей Renault Duster и Hyundai.