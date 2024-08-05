Три пассажира автобуса пострадали в столкновении с большегрузом на трассе в РТ

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Республика
5 августа 2024  16:32
Автор:
Эндже Гарафиева

По предварительной информации, 65-летний водитель автобуса, нарушив правила дорожного движения, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. ДТП произошло около 13:30 на 771 км автодороги М7 «Москва-Уфа». Об этом пишет Госавтоинспекция РТ.

Фото: прокуратура РТ

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок. Всего в салоне находилось 18 человек, им была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.

Ранее мы писали, что смертельное ДТП произошло на 42 километре автодороги Казань-Ульяновск с участием автомобилей Renault Duster и Hyundai.

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