Бастрыкин поручил проверить отказ в жилье сироте из Альметьевска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по жалобе жительницы Альметьевска, лишённой положенного по закону жилья. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Молодая женщина, оставшаяся без попечения родителей, обратилась в приёмную главы ведомства. По её словам, она уже с 2021 года числится в очереди на получение жилья, однако до сих пор не получила положенное. При этом на её иждивении находится грудной ребёнок, а обращения в различные инстанции не дали результатов.

Бастрыкин распорядился начать процессуальную проверку и поручил главе Следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных результатах и дальнейших мерах по итогам рассмотрения обращения.