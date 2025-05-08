Бастрыкин поручил проверить отказ в жилье сироте из Альметьевска

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Республика
8 мая 2025  13:17

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по жалобе жительницы Альметьевска, лишённой положенного по закону жилья. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Молодая женщина, оставшаяся без попечения родителей, обратилась в приёмную главы ведомства. По её словам, она уже с 2021 года числится в очереди на получение жилья, однако до сих пор не получила положенное. При этом на её иждивении находится грудной ребёнок, а обращения в различные инстанции не дали результатов.

Бастрыкин распорядился начать процессуальную проверку и поручил главе Следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных результатах и дальнейших мерах по итогам рассмотрения обращения.

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