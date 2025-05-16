Бастрыкин потребовал детальный доклад по делу об избиении врача в РТ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить подробный доклад о расследовании нападения на врача. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, медик остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП, но был избит группой лиц. Один из нападавших угрожал врачу огнестрельным оружием. Инцидент попал на запись видеорегистратора автомобиля потерпевшего. После нападения врач самостоятельно добрался до больницы, где ему потребовалась медицинская помощь.

Все подозреваемые уже установлены и задержаны на следующий день после происшествия. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После проведения судебно-медицинской экспертизы следствие рассмотрит вопрос о переквалификации дела на более тяжкую статью.

Как сообщила сестра пострадавшего, четверо молодых людей не только избили 31-летнего врача, но и угрожали ему пистолетом. Мужчина получил травмы, но смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью.