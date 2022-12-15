 Бастрыкин взял на контроль дело 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой
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Бастрыкин взял на контроль дело 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой

Правоохранители предполагают, что ребенок мог стать жертвой преступления.

Республика
15 декабря 2022  10:27
Автор:
Эдуард Салихов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ докладывать о расследовании уголовного дела, возбужденного после госпитализации 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомоства. 

Напомним, правоохранители обнаружили сообщение о ребенке, поступившем с травмой в казанскую больницу, во время мониторинга СМИ.

Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. Мальчик был доставлен в больницу из Камско-Устьинского района. Правоохранители предполагают, что ребенок мог стать жертвой пр­еступления.

Ранее «КВ» сообщали, что глава СКР взял под контроль дело жительницы РТ, которая не может получить льготную пенсию. Подробный доклад о ситуации ему должен предоставить глава следственного управления по республике.

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