 Глава СКР взял под контроль дело жительницы РТ, которая не может получить льготную пенсию
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Глава СКР взял под контроль дело жительницы РТ, которая не может получить льготную пенсию

Подробный доклад о ситуации ему должен предоставить глава следственного управления по республике.

Республика
2 декабря 2022  16:55
Автор:
Эдуард Салихов

После появления информации в СМИ о сотруднице пароходства из Татарстана, которая уже 15 лет не может получить льготную пенсию, дело под контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале ведомства. 

Согласно закону, стаж на ее должности должен засчитываться как льготный, но в ПФР ей сказали, что работодатель предоставил сведения о ее работе на другой должности, по которой не льгот нет. Сейчас женщина пытается добиться справедливости через суд.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по РТ представить ему подробный доклад о ситуации, а при наличии признаков преступления — возбудить уголовное дело.

Ранее «КВ» сообщали, что Бастрыкин поручил создать прямую телефонную линию для участников СВО и их семей. На сегодняшний день такая горячая линия функционирует в СКР — обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону 8 800 100 12 60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает круглосуточно, звонок бесплатный.

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