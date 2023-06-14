 Бастрыкин заберет в СКР дело об обмане казанской пенсионерки, лишившейся квартиры
news_header_top_970_100

Бастрыкин заберет в СКР дело об обмане казанской пенсионерки, лишившейся квартиры

Уже было возбуждено уголовное дело.

Город
14 июня 2023  08:45
Автор:
Эдуард Салихов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем казанской пенсионерки, которую обманом лишили квартиры и 950 тыс. рублей. Он поручил передать дело в СКР и получить доклад о ситуации. Уже было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, женщина обманули люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в соцсетях. Злоумышленники ввели пожилую женщину в заблуждение, и она не только перевела деньги на указанный ими счет, но и осталась без квартиры.

Ранее «КВ» сообщали, что семьям из Татарстана понадобится 8 лет, чтобы купить квартиру. Жители Ненецкого автономного округа и Магаданской области оказались в самом выигрышном положении, им нужно копить всего 2,6 года на улучшение жилищных условий.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
В Казани до конца года перекрыли тротуар возле моста на улице Назарбаева