Бастрыкин заберет в СКР дело об обмане казанской пенсионерки, лишившейся квартиры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем казанской пенсионерки, которую обманом лишили квартиры и 950 тыс. рублей. Он поручил передать дело в СКР и получить доклад о ситуации. Уже было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, женщина обманули люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в соцсетях. Злоумышленники ввели пожилую женщину в заблуждение, и она не только перевела деньги на указанный ими счет, но и осталась без квартиры.

Ранее «КВ» сообщали, что семьям из Татарстана понадобится 8 лет, чтобы купить квартиру. Жители Ненецкого автономного округа и Магаданской области оказались в самом выигрышном положении, им нужно копить всего 2,6 года на улучшение жилищных условий.