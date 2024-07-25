Бастрыкин запросил доклад о незаконных точках мигрантов в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался публикациями СМИ о незаконной торговле на проспекте Победы в Казани. Сообщается, что мигранты ежегодно организуют там несанкционированные торговые точки, где реализуют скоропортящиеся продукты без разрешительных документов и сертификатов качества.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому провести проверку и доложить о ее результатах.

Ход проверки взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.