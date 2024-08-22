Бастрыкин затребовал доклад о гибели казанца после визита к косметологу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти жителя Казани после обращения к косметологу. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

Трагедия произошла в Казани. По данным СМИ, мужчина скончался после медицинской процедуры, которую ему сделала знакомая.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход расследования находится на контроле главы СКР.