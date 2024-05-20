Бегуны из Испании, Казахстана и России стали участниками ЗаБег.РФ-2024 в Казани

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Спорт
20 мая 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани прошел всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ-2024 в экстрим-парке «Урам». Он объединил две тысячи участников из России, Казахстана, Испании и даже Кипра.

ЗаБег.РФ - первый и самый масштабный полумарафон с синхронным стартом, проводится ежегодно в России с 2020 года. Он объединяет 11 часовых поясов и более 1 500 000 участников разных возрастов и уровней подготовки по всей стране.

Массовый старт включал в себя дистанции в 21 и 10 км. Также были проведены специальные забеги на 1 км и 5 км для спортсменов, перенесших пересадку важных органов.

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