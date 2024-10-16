Белый медведь Терпей покинул Казанский зоопарк после обращения защитников животных

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Город
16 октября 2024  10:54
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Белый медведь по имени Терпей был транспортирован из Казанского зоопарка в Москву в результате обращений активистов по защите животных. Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора, сообщила об этом в своем Telegram-канале, подтвердив, что специализированное разрешение на перемещение краснокнижного животного было выдано.

Радионова подчеркнула, что процесс остается под контролем ведомства. Все началось с того, что защитники животных не раз приходили с жалобами на условия содержания медведя, который временно прибывал в Казани пока завершались строительные работы нового вольера в Перми. По словам Радионовой, условия в столице Татарстана не соответствовала необходимым стандартам.

«Очевидно, что с возрастом Терпей нуждается в более комфортных условиях содержания», — отметила она, подчеркивая важность создания благоприятной среды для таких особей, находящихся под угрозой исчезновения.

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