Белый медведь Терпей покинул Казанский зоопарк после обращения защитников животных

Белый медведь по имени Терпей был транспортирован из Казанского зоопарка в Москву в результате обращений активистов по защите животных. Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора, сообщила об этом в своем Telegram-канале, подтвердив, что специализированное разрешение на перемещение краснокнижного животного было выдано.

Радионова подчеркнула, что процесс остается под контролем ведомства. Все началось с того, что защитники животных не раз приходили с жалобами на условия содержания медведя, который временно прибывал в Казани пока завершались строительные работы нового вольера в Перми. По словам Радионовой, условия в столице Татарстана не соответствовала необходимым стандартам.

«Очевидно, что с возрастом Терпей нуждается в более комфортных условиях содержания», — отметила она, подчеркивая важность создания благоприятной среды для таких особей, находящихся под угрозой исчезновения.