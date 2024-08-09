Бензин АИ-92 и АИ-95 в Татарстане резко вырос в цене

Цены на бензин в Татарстане продолжают расти. За последнюю неделю, с 29 июля по 5 августа, особенно заметно подорожали марки АИ-92 и АИ-95, сообщает Татарстанстат.

Так, АИ-92 прибавил в цене 72 копейки, достигнув отметки в 51,1 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 71 копейку и теперь стоит 55,34 рубля за литр.

Рост цен на премиум-бензин (АИ-98 и выше) несколько замедлился: за неделю он подорожал всего на 10 копеек, до 72,31 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене незначительно — на 2 копейки, до 61,18 рубля за литр.

Неделей ранее в Татарстане был зафиксирован существенный рост цен именно на премиальный бензин — тогда он дорожал четыре недели подряд.

Ранее мы писали, что Татарстан занял 25 место в списке регионов России по доступности бензина для населения. На среднюю зарплату жители республики могут позволить себе приобрести 1163 литра бензина марки АИ-92.