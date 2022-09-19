Бесплатной стерилизации животных в Казани подвергли более 50 собак и кошек

В рамках городской программы «Казань без брошенных животных» бесплатной стерилизацию прошли 52 собаки и кошки, сообщил сегодня в ходе делового понедельника заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«За 5 месяцев прошлого года стерилизовано 310 собак и кошек. В текущем году ООО «Зооцентр» продолжил бесплатную стерилизацию собак и кошек. В настоящее время стерилизованы 52 собаки и кошки. Работа продолжается», - доложил он.

По словам спикера, потомство одной пары собак за 10 лет способно превысить 60 тыс. особей, а потомство одной пары кошек достичь 80 тыс.

«Задачей проекта «Казань без брошенных животных» стала организация бесплатной стерилизации хозяйский собак и кошек в посёлках города», - пояснил он.

Спикер отметил важность создания условий для безопасного времяпрепровождения животных, их развития и обучения. За последние несколько лет для этих целей в городе обустроили 16 площадок. В этом году подобраны еще 8 участков, которые отвечают всем санитарных требований. Их планируется обустроить в 2023 году.