 Бесплатные лекарства: кому положено и как получить?
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Бесплатные лекарства: кому положено и как получить?

Некоторые категории россиян могут получить бесплатные лекарства или скидку на них. О том, кто может на них претендовать и что для этого нужно сделать, – в материале «КВ».

Полезное
24 ноября 2022  07:27
Автор:
Ольга Ильина

Какие лекарства считаются льготными?

Льготные категории граждан могут получить лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, который утверждает Правительство, бесплатно или со скидкой.

Полный список можно посмотреть на сайте Правительства РФ в Распоряжении от 12.10.2019 №2406-р.

Для детей с редкими заболеваниями также есть льготы на продукты лечебного питания.

Кто имеет право на льготные лекарства?

Получать медикаменты безвозмездно могут участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, родители и жены военнослужащих, погибших при защите страны, герои СССР и России, дети до трех лет (для многодетных семей – до шести лет), инвалиды 1-й группы и дети-инвалиды.

Также люди с некоторыми заболеваниями могут получать бесплатно лекарства, необходимые для лечения этого недуга.

Пенсионерам – со скидкой

Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах, а также работающие инвалиды 2-й группы и безработные инвалиды 3-й группы могут получить лекарства из списка с 50% скидкой.

Порядок получения лекарства со скидкой будет тот же самый – сперва нужно получить специальный рецепт.

Как получить бесплатные лекарства?

Льготные лекарства можно получить только по рецепту врача. Не в каждой медорганизации врачи могут выписать льготный рецепт – это нужно уточнить.

Запишитесь на прием к врачу и возьмите с собой паспорт (для детей – свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей), страховой полис и документ, подтверждающий льготу. Также получить лекарства можно по электронным рецептам.

В какую аптеку обратиться?

Бесплатные лекарства по рецепту врача отпускаются из аптек в городских больницах, поликлиниках, диспансерах, а также из аптек в близости от этих учреждений.

Информацию можно узнать в региональном департаменте здравоохранения или в конкретной аптеке по телефону.

К кому обращаться, если возникли проблемы?

Если вам отказали в выписке рецепта или выдаче лекарства, вы можете обратиться в региональный департамент здравоохранения или другие органы власти субъекта в сфере охраны здоровья, Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения или в суд.

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