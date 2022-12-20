Бесплатные сладкие подарки к Новому году получат более 156 тыс. казанских детей. Их вручат на праздничных мероприятиях и утренниках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также в подарках ребята найдут световозвращающие наклейки, которые можно приклеить на рюкзак или одежду, чтобы стать более заметным на дороге.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан отправит детям из подшефного Лисичанска новогодние подарки. Гуманитарный груз для детей школьного возраста включает в себя книги, наборы одежды, спортивные костюмы и разнообразные подарки.