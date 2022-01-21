Без налогов и лишних трат: льготы, о которых вы могли не знать

Улучшение жилищных условий

Семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий.

При этом новое жилье нужно приобрести в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года; общая площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте; кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей; на момент продажи у членов семьи не должно быть в собственности другого дома, площадь которого больше 50% площади приобретенного.

Без налогов на имущество

Пенсионеры не платят налог на имущество. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.

Для ее назначения нужно обратиться в ФНС.

Более того, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и семьи с детьми-инвалидами не должны платить земельный налог с шести соток. Его начислят только с превышения этой площади.

Бесплатные лекарства детям

Детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет положены бесплатные лекарства.

Их перечень утверждается каждый год. Выписать лекарство может педиатр в поликлинике, а получить их можно в любой аптеке, которая обслуживает льготников.

Налоговые вычеты

Налоговый вычет – это возможность вернуть или не платить часть налогов. Любой гражданин России, который платит НДФЛ, имеет на него право.

Существуют в том числе налоговые вычеты на покупку квартиры и на ипотеку, платное лечение или образование, спорт, детей, пожертвования и инвестиционный вычет.

Льготы на оплату ЖКУ

Субсидия предоставляется семьям в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи. В каждом регионе эта цифра своя.

Есть еще компенсация расходов на ЖКУ отдельным категориям граждан, например: ветеранам, инвалидам, многодетным семьям.

Дополнительные выплаты на первого и второго ребенка

Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в вашем регионе. Размер пособия – прожиточный минимум на ребенка в регионе.

Подробнее о выплатах на ребенка можно прочитать здесь.