Без налогов и лишних трат: льготы, о которых вы могли не знать

Улучшение жилищных условий
Семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий.
При этом новое жилье нужно приобрести в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года; общая площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте; кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей; на момент продажи у членов семьи не должно быть в собственности другого дома, площадь которого больше 50% площади приобретенного.
Без налогов на имущество
Пенсионеры не платят налог на имущество. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.
Для ее назначения нужно обратиться в ФНС.
Более того, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и семьи с детьми-инвалидами не должны платить земельный налог с шести соток. Его начислят только с превышения этой площади.
Бесплатные лекарства детям
Детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет положены бесплатные лекарства.
Их перечень утверждается каждый год. Выписать лекарство может педиатр в поликлинике, а получить их можно в любой аптеке, которая обслуживает льготников.
Налоговые вычеты
Налоговый вычет – это возможность вернуть или не платить часть налогов. Любой гражданин России, который платит НДФЛ, имеет на него право.
Существуют в том числе налоговые вычеты на покупку квартиры и на ипотеку, платное лечение или образование, спорт, детей, пожертвования и инвестиционный вычет.
Льготы на оплату ЖКУ
Субсидия предоставляется семьям в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи. В каждом регионе эта цифра своя.
Есть еще компенсация расходов на ЖКУ отдельным категориям граждан, например: ветеранам, инвалидам, многодетным семьям.
Дополнительные выплаты на первого и второго ребенка
Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.
Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в вашем регионе. Размер пособия – прожиточный минимум на ребенка в регионе.
Подробнее о выплатах на ребенка можно прочитать здесь.