Безработица в Казани продолжает снижаться

По данным директора центра занятости населения города Тимура Муллина, по итогам первого полугодия 2023 года уровень безработицы в Казани составил всего 0,21%. За этот период количество официально зарегистрированных незанятых граждан сократилось с 2,1 тысячи до 1,4 тысячи человек – это более чем 35% снижение.

С января текущего года сотрудники ЦЗН помогли трудоустроиться 1,4 тысячам казанцев. При выборе работы соискатели все чаще ориентируются на гибкий график, возможность профессионального обучения и повышения квалификации, а также на удаленную работу.

В настоящее время в городской базе центра занятости насчитывается более 13 тысяч вакансий. Среди самых востребованных профессий в столице Татарстана остаются администратор, менеджер по персоналу, менеджер по продажам, бухгалтер, водитель, диспетчер, инженер, экономист, юрист. Также популярны вакансии, не требующие опыта работы, и подходящие для студентов.

Ранее заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что политика, проводимая центром занятости населения города, позволит поддерживать безработицу на уровне 0,35% в среднесрочной перспективе.