Билеты на Игры БРИКС в Казани раскупают рекордными темпами

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Спорт
12 июня 2024  21:10
Автор:
Эндже Гарафиева

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, на сегодняшний день уже продано 86% билетов на Спортивные Игры стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 14 по 23 июня.

«Все желающие попасть на игры, поторопитесь», – призывает глава республиканского спортивного ведомства.

Леонов выразил уверенность в ярких и захватывающих соревнованиях, отметив приезд в Казань сильных спортсменов из разных стран: «Очень сильная сборная России. Первые номера сборной Беларуси. Очень много представителей из СНГ, большие делегации из Бразилии, Индии, Ирана, Китая. Надеемся, что будут баталии и хорошая конкуренция».

Сегодня вечером Играм официально дали старт. В программе игр БРИКС запланированы соревнования по 27 видам спорта. За медали будут бороться более 4,7 тысячи спортсменов из 93 стран.

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