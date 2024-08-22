Билеты на новый рейс Казань-Шанхай продлили до марта 2025

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Город
22 августа 2024  16:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Авиакомпания China Eastern продлила рейсы по маршруту Казань – Шанхай до весны. Билеты уже доступны на ноябрь.

Ранее рейсы были запланированы только до конца летнего расписания, с 28 сентября по 26 октября. Однако, в обновленном зимнем расписании международного аэропорта «Казань» указано, что China Eastern продолжит летать по этому маршруту с 27 октября 2024 по 28 марта 2025 года.

В зимнем расписании запланировано три рейса в неделю. То есть, в среду, пятницу и воскресенье. Вылет в 20:00 мск, время в пути – 8 часов.

Рейсы Казань – Шанхай были запущены в середине июля. Это первый прямой перелет между Татарстаном и Китаем после пандемии.

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