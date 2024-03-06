Билялетдинов о фееричной победе «Ак Барса»: Эти голы не случайны»

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Спорт
6 марта 2024  19:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Четвёртый в серии матч плей-офф «Ак Барс» «добил» грандиозным успехом. Хоккеисты Казанского клуба победили екатеринбургский «Автомобилист» спустя три проигрыша. Счёт — 5:0 в пользу «Ак Барса».

«Я считаю, что те голы, которые забивали, не случайны», – заявил тренер «Ак Барса» Зинатулла Билялетдинов в интервью МатчТВ.

Если бы «Ак Барс» проиграл и эту игру, сезон для них закончился. До сентября ближайших матчей они бы не сыграли. 

Команды будут биться до тех пор, пока одна из них не достигнет 4-х побед. Пока «Автомобилист» имеет 3 победы, а «Ак Барс» только 1.

«Все равно преимущество «Автомобилиста» выглядит колоссальным», – заключили комментаторы. 

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