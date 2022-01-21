Благодарности и высший орден России: как поздравляли Шаймиева с 85-летним юбилеем

Первый президент Татарстана, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев 20 января отмечал 85-летний юбилей. Его поздравляли государственные деятели Татарстана, России и других дружественных стран.

К поздравлениям присоединился председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров, отметив роль Шаймиева в развитии молодежной межнациональной политики.

«Он учит нас всех гражданскому мужеству, терпению, оптимизму, тому, как надо отвечать на вызовы времени. На протяжении всей своей работы Минтимер Шарипович учил нас добрососедским отношениям между представителями различных верований или национальностей», – подчеркнул председатель.

Директор «Совета детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина выразила благодарность Шаймиеву за поддержку объединения и развития детского общественного движения республики

«Минтимер Шарипович даже во время распада детского движения во всей России понимал и поддерживал детские общественные объединения. Поэтому Татарстан стал одним из первых регионов, где создавалось новое детское движение. В республике появилось свыше 100 детских организаций в то время», – обозначила Согрина.

Благодарность выразила и Гульзада Руденко, выступив от имени коллектива Елабужского государственного музея-заповедника.

«Каждый житель Елабуги знает, какой существенный вклад Минтимер Шаймиев внес в сохранение богатейшего историко-культурного наследия города, сколько работы было проделано и до сих пор проводится его командой, чтобы каждый исторический уголок республики сохранил свой неповторимый облик и оставался местом притяжения для миллионов людей из разных стран», – отметила Руденко.

Ранее Минтимера Шаймиева с юбилеем поздравил президент России Владимир Путин. Он подписал указ о награждении государственного советника республики орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Также первого президента Татарстана с юбилеем приехали поздравить председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Они решили приехать лично, так как, по словам госдеятелей, их многое связывает на протяжении столь долгих лет.