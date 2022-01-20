Матвиенко и Хуснуллин лично приехали в Казань, чтобы поздравить с юбилеем Минтимера Шаймиева

Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева поздравить с 85-летием лично в Казань приехали поздравить Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Нас столько лет связывает, мы вместе прошли такой непростой путь. Вы, Минтимер Шарипович, один из тех, кто стал опорой России. Государственник!» — сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации вручила Минтимеру Шаймиеву памятную медаль 25-лет Совету Федерации.

Хуснуллин же передал слова поздравления от имени Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Кроме этого, в адрес Шаймиев поступают поздравления от Министра обороны РФ Сергея Шойгу, Патриарха Кирилла, Муфтия Татарстана, гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, президента Российской академии художеств Церетели. К поздравлениям в адрес юбиляра присоединился глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Республики Татарстан поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем.