 Блогер, снявший ролик об инспекторах ГИБДД с нецензурной лексикой, извинился
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Блогер, снявший ролик об инспекторах ГИБДД с нецензурной лексикой, извинился

На парня составили шесть административных нарушений.

Город
17 декабря 2021  17:41
Автор:
Елена Молчанова

Блогер, снявшийся в ролике в форме сотрудника ГИБДД, используя при этом нецензурную лексику, принес извинения. Парень отметил, что снимал их только в развлекательных целях и не хотел кого-либо оскорбить. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани. 

На видео 23-летний казанец в костюме сотрудника ГИБДД бьет актеров, играющих водителей. На кадрах также видна его машина – серая LADA, котоую на днях остановили инспекторы на улице Хади Такташа. На парня составили шесть административных материалов. Серди них, в том числе, наказание за «мигалку» на авто.

Кроме того, изучив все публикации казанца, на него составили еще несколько административных материалов за нарушение ПДД. 

Ранее «КВ» сообщали, что на улице Баумана аниматор преследовал туристов, требуя с них деньги. 

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