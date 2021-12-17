Блогер, снявший ролик об инспекторах ГИБДД с нецензурной лексикой, извинился

Блогер, снявшийся в ролике в форме сотрудника ГИБДД, используя при этом нецензурную лексику, принес извинения. Парень отметил, что снимал их только в развлекательных целях и не хотел кого-либо оскорбить. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

На видео 23-летний казанец в костюме сотрудника ГИБДД бьет актеров, играющих водителей. На кадрах также видна его машина – серая LADA, котоую на днях остановили инспекторы на улице Хади Такташа. На парня составили шесть административных материалов. Серди них, в том числе, наказание за «мигалку» на авто.



Кроме того, изучив все публикации казанца, на него составили еще несколько административных материалов за нарушение ПДД.

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