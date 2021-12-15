 Хамская выходка аниматора-«коня» с казанской улицы Баумана попала на видео
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Хамская выходка аниматора-«коня» с казанской улицы Баумана попала на видео

Блогера, выступающая против аниматоров, сняла конфликт гостей города с персонажем ростовой куклы.

Город
15 декабря 2021  16:38
Автор:
Елена Молчанова

Хамская выходка аниматора-«коня» с улицы Баумана в Казани попала на видео.

Молодой человек приставал к туристам. А блогер Лейла Лерон-Бахмутова вступилась за гостей города – бабушки с внучкой. Судя по видео, пенсионерка сфотографировала с «конем» внучку, и, не желая платить, стерла фото в телефоне. Молодому человеку показалось это недостаточным, он требовал, чтобы женщина, как видно не очень хорошо разбирающаяся в гаджете, также очистила и «корзину» телефона, куда попадают удаленные файлы. «Конь» опасался, что неоплаченные фото с ним гости смогут восстановить. 

В ответ на возмущение блогера молодой человек призвал заявить на него в полицию, показал ей средний палец и оскорбил. Видео конфликта блогер разместила в своем Instagram-аккаунте. 

«Вот! (показывает средний палец) Пиши заявление в полицию, пожалуйста. Пожалуйста!» – заявил персонаж. На вопрос «как тебя зовут» он назвался конем. Девушка ответила «ага, вижу», на что в ответ получила оскорбление.

«Мэрия бездействует, районная администрация полностью забили на эту ситуацию. СМИ распространяют инфу про смешные петиции зебр, а саму проблему тиражировать не спешат» – возмущается блогер в своем аккаунте. Речь, идет о петиции, которую создала группа аниматоров. Теперь ее подписали 26 человек.  

Лейла Лерон-Бахмутова не раз возмущалась поведению аниматоров на главной туристической улице города: она обращалась в министерства и мэрию за помощью по устранению безликих ростовых кукол, но власти лишь обязали их носить прайс-листы на шеях. После Лейла устроила собственную акцию: вместе с другими активистами она выходила на улицу Баумана в национальных костюмах, тем самым мешая им и создавая конкурентоспособный спрос, а также снимала самих «коней» и «зебр» на камеры.

Блогер Лейла считает, что безвкусные ростовые куклы, чьи образы никак не связаны с историей Татарстана, портят имидж столицы перед туристами из других городов. «Увидев пачки денег, которые они пересчитывают, поняла, что такое количество людей был обижены в Казани», – поделилась девушка. 

И ее мнение в этом вопросе не единично: Госкомитет РТ по туризму еще в авгусе этого года публиковал данные опроса туристов, который показал, что больше всего гостей в Казани раздражали неприятные и хамоватые аниматоры в ростовых куклах. 

 

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