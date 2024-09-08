Боец СВО и музыкант Иван Хомяков: «Гражданский долг так же важен, как и воинский»

Известный музыкант, лидер группы «Добробат» Иван Хомяков, один из первых принял участие в выборах депутатов Госсовета Татарстана. Боец СВО пришел на избирательный участок в Высокогорском районе к самому открытию, сообщают «Высокогорские вести».

Фото: © «Высокогорские вести»

«Я считаю, что это наша гражданская позиция, наш гражданский долг, который мы обязаны выполнять также, как ребята сейчас, в данные секунды, выполняют свой воинский долг», — сказал боец.

Группа «Добробат» – уникальный коллектив, состоящий исключительно из ветеранов СВО. В своих песнях, слова к которым пишет сам Иван, музыканты выражают свою любовь к Родине и поддержку тем, кто сегодня сражается за мирное небо.

Уже сегодня вечером «Добробат» выступит на главной сцене Казани с большим концертом.