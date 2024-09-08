Боец СВО и музыкант Иван Хомяков: «Гражданский долг так же важен, как и воинский»

news_top_970_100
Республика
8 сентября 2024  09:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Известный музыкант, лидер группы «Добробат» Иван Хомяков, один из первых принял участие в выборах депутатов Госсовета Татарстана. Боец СВО пришел на избирательный участок в Высокогорском районе к самому открытию, сообщают «Высокогорские вести».

 Фото: © «Высокогорские вести» 

«Я считаю, что это наша гражданская позиция, наш гражданский долг, который мы обязаны выполнять также, как ребята сейчас, в данные секунды, выполняют свой воинский долг», — сказал боец.

 

Группа «Добробат» – уникальный коллектив, состоящий исключительно из ветеранов СВО. В своих песнях, слова к которым пишет сам Иван, музыканты выражают свою любовь к Родине и поддержку тем, кто сегодня сражается за мирное небо.

Уже сегодня вечером «Добробат» выступит на главной сцене Казани с большим концертом.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
За прозрачностью выборов в Татарстане следят рекордное число наблюдателей
Мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ
Мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ
Ильшат Аминов: Мы выбираем стратегию сильного региона
Ильшат Аминов: Мы выбираем стратегию сильного региона
Лейла Фазлеева рассказала, почему важно принимать участие в выборах всей семьей
Лейла Фазлеева рассказала, почему важно принимать участие в выборах всей семьей
Фарид Мухаметшин: Тот, кто не придет на выборы, будет потом сам на себя обижаться
Фарид Мухаметшин: Тот, кто не придет на выборы, будет потом сам на себя обижаться
Боец СВО и музыкант Иван Хомяков: «Гражданский долг так же важен, как и воинский»
Боец СВО и музыкант Иван Хомяков: «Гражданский долг так же важен, как и воинский»
В Татарстане разыграют iPhone 15 и Lada Vesta среди избирателей
В Казани в единый день голосования организована праздничная программа