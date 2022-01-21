 Богачев: Надеемся, что получится продлить контракт с Лоренцо Брауном
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Богачев: Надеемся, что получится продлить контракт с Лоренцо Брауном

Советник президента УНИКСа рассказал, что контракт с атакующим защитником могли подписать ещё четыре года назад.

Спорт
21 января 2022  20:30
Автор:
Розалия Хайруллина

В УНИКСе надеется продлить контракт с атакующим защитником команды Лоренцо Брауном. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал советник президента клуба Богдан Богачев. 

«Лоренцо Браун очень хорошо сыграл во вчерашнем матче [против «Барселоны»]. Мы надеемся, что получится продлить с ним контракт, но пока ещё только середина сезона. У нас ковидом переболело большое количество игроков, только недавно начались тренировки. Но мы выиграли и «Нижний Новгород» и «Барселону», хорошо, что болезнь позади. Лоренцо мы очень довольны. Мы пытались его подписать ещё четыре года назад, но тогда не срослось. Мне кажется ему очень нравится в Казани», — сказал Богачев. 

Он добавил, что в Казань Лоренцо подписали еще четыре года назад, но тогда не срослось в силу различных причин. 

Напомним, что вчера казанский УНИКС обыграл «Барселону» в рамках Евролиги 70:64. Во вчерашней встречи Лоренцо Браун набрал 22 очка и сделал 8 передач. 

Полную версию интервью с Богданом Богачевым читайте на нашем сайте.

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