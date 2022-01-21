Богдан Богачев: Мыслей об отставке Велимира Перасовича даже не было

Советник президента УНИКСа Богдан Богачев опроверг все слухи о возможном увольнении Велимира Перасовича, когда команда плохо начала сезон. Об этом он рассказал «Казанским ведомостям».

«Об этом никогда даже не думали, даже когда была серия из поражений. Таких мыслей даже не было», — сказал Богачев.

На вопрос с чем было связаны проблемы у команды на старте сезона он ответил, что новичкам клуба нужно было время на то, чтобы притереться друг к другу.

«Команда новая, к нам пришло 10 новых игроков, в том числе и иностранцы, всем нужно понять друг друга, ведь у каждого разный стиль игры, а сейчас они нашли химию между собой», — добавил Богачев.

Отметим, что Велимир Перасович возглавил казанцев только в этом сезоне, при нем команда уже успела обыграть мадридский «Реал» и «Барселону».

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