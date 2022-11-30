Бойцы батальона «Тимер» получили «УАЗ», отправленный из Нижнекамска

В Ростовскую область доставлен один из автомобилей «УАЗ», который жители Нижнекамска передали для бойцов татарстанского батальона «Тимер».

«Дорогие жители города Нижнекамска! Хочу сказать вам большое спасибо. Мы получили транспортное средство. Все в наших руках! Победа за нами», - передал слова батальона один из бойцов.

Второй автомобиль пока в дороге на пути в Белгород, осталось 300 километров, сообщает «Татар-информу» со ссылкой на администрацию Нижнекамского района.

Помочь военнослужащим с транспортом попросила жена одного из мобилизованных — Алсу Авзалова. Она обратилась к главе Нижнекамского района Рамилю Муллину, и через пять дней машины уже отправились в помощь бойцам.

Ранее «КВ» сообщали, что из Нижнекамска в зону спецоперации отправили две машины УАЗ и «Газель» с гуманитарной помощью. Жена мобилизованного Алсу Авзалова сообщила, что военнослужащим необходим транспорт, так как им приходится носить на себе тяжелые кабели на большие расстояния. Машины закупили на средства неравнодушных горожан.