Бойцы из Татарстана продолжают штурм Угледара, новые видео с передовой

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Республика
6 октября 2024  18:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Военнослужащие из Татарстана, участвующие в штурме Угледара, опубликовали новые видео.

Как сообщается в телеграм-канале, посвященном именным батальонам Татарстана, первыми Знамя Победы на одном из зданий Угледара установили штурмовики 430-го полка с позывными «Чугун» и «Веселый». Флаг Республики Татарстан на другом здании, больнице, водрузили бойцы с позывными «Север» и «Русса».

На третьи сутки штурма 430-й полк при поддержке военнослужащих из Читы и Челябинска продвинулся вглубь жилых кварталов, зачистив от противника отведенный им сектор.

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