 «Татарстан, спасибо!»: бойцы СВО оценили самодельные буржуйки из автомобильных дисков
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«Татарстан, спасибо!»: бойцы СВО оценили самодельные буржуйки из автомобильных дисков

Печки из б/у автомобильных дисков прошли боевое крещение в зоне СВО. Мастер-самоучка разрабатывает макет облегченной окопной буржуйки.

Республика
14 декабря 2022  13:01
Автор:
Дамира Хайрулина

Военнослужащие, участвующие в боевых действиях на Украине, оценили самодельные печки, которые изготовили умельцы из Татарстана. По словам бойцов СВО, буржуйки позволяют согревать помещение и сушить влажные вещи, находясь на позиции.

«Татарстан, спасибо! Печка работает, давай еще штук 30 таких. Спасибо тем, кто это чудо кулибинское придумал», - прокомментировали военнослужащие.

Напомним, идея варить буржуйки из старых автомобильных дисков принадлежит отставному офицеру МВД, а ныне фермеру из Татарстана Алексею Чигарову.

Он и его единомышленники организовали производство печек для военнослужащих. Одна такая печь способна обогревать помещение площадью до 50 кв. метров.

«Ребята, которые участвуют СВО, попросили сделать им окопную буржуйку на 2-3 человек, - рассказывает Чигаров. - Я макет сделал, вернее просто нарисовал свою идею, им это понравилось».

По словам умельца, окопная буржуйка будет отличаться малым весом. При  этом печь будет иметь аналогичные полноценной буржуйке полезные характеристики. 

«Она будет очень легкая, там [в зоне СВО] не нужна тяжелая [печь], как можно легче нужна, чтобы одной рукой взять и понести», - отметил он.

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