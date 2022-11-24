«Как так случилось? Я офицер»: татарстанец организовал цех по производству буржуек для бойцов СВО

В планах умельца наладка производства печей, работающих на солярке вместо дров. Умелец-самоучка также намерен собирать самодельные дизельные генераторы, которые также востребованы в зоне СВО.

Инициативу Алексея подержали полтора десятка земляков. Говорит, что люди помогают абсолютно безвозмездно.

«Сможете вы с такой печкой жить вообще?»

«У меня и возникла эта идея, потому что с кем только не общаюсь, кто печки делает, все не то, все не так. Приходится им говорить, что надо вот так и так. Я говорю: «Вы понимаете, что нужно делать многофункциональную печку, а не печку у дома, чтобы приехать на выходные плов приготовить». Говорю, вы попробуйте с вашей печкой выехать хоть на пару дней, например, с ночевкой куда-нибудь на речку в поле, и посмотрите вообще сможете вы с такой печкой жить вообще там», – так объясняет возникновение идеи варить буржуйки для бойцов СВО отставной офицер МВД Алексей Чигаров.

Алексей вспоминает, что поначалу буржуйки из отработанных автомобильных дисков варил сам, позже к нему присоединились два единомышленника. Сваренная умельцами печка способна обогревать помещение площадью до 50 кв. метров.

«Я отправлял им [военнослужащим] видео, они его смотрели и говорили «Лучше вот так надо сделать». Мы сделали печку многофункциональной. С помощью нее можно греться, можно приготовить пищу, можно сушить мокрые вещи, можно даже баню в палатке организовать. Внесли дополнительную функцию, чтобы печь топилась не только дровами, но и соляркой», – рассказывает Алексей.

Поддержали цех и на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького, где печки дооборудуют дымоходами. Умелец полагает, что особенно актуальна работающая на солярке печь будет для бойцов, которые не имеют доступа к дровам.

«Всякое возможно ведь. Ушли, например, из лесопосадки, а надо чем-то отапливать. У меня была по солярке идея. Ребятам [военнослужащим] я рассказал, попросили только чуть-чуть переделать, вот и все. Проблем с соляркой нет, там [в зоне спецоперации] полно техники», – делится он, попутно объясняя причину возникновения идеи собирать для бойцов дизельные генераторы.

«Я не инженер, я – юрист»

Работать самодельные генераторы, по задумке Алексея, будут на той же солярке, коей у бойцов достаточно.

«Везут туда [в зону спецоперации] генераторы бензиновые, но там с этим проблема. Вот и возникла у меня идея делать самодельные дизельные генераторы, – говорит Алексей. – Берется трехфазный двигатель самый обычный бытовой и двигатель от мотоблока. С помощью этого и делается дизельный генератор, который будет стоить втрое дешевле магазинного генератора».

С восторгом восприняли военные также идею Алексея закреплять на колесах спецтехники и автомобилей цепи противоскольжения.

«Такие цепи очень хорошо работают в грязь. Там сейчас грязно, смотрю иногда даже внедорожники застревают. А такие цепи я делал даже на «Окушку», которая у меня была раньше. Одевали цепи на колеса ведомые и проезжали даже там, где «УАЗик» может застрять», – рассказывает он.

Алексей смеется, отвечая на вопрос об образовании.

«Нет, я не инженер, я – юрист. Сейчас вообще живу в деревне, фермер. Все бросил. А по поводу моих умений – есть опыт, что ли», – говорит он.

Разделяют взгляды Алексея также любимая супруга и родители. Говорит вся семья прониклась идеей оказания помощи нашим бойцам.

«Как так случилось? Я офицер. Я давал клятву один раз и на всю жизнь. Семья меня хорошо поддерживает. У меня все такие [активные]. Жена будет готовить ребятам сало туда, нашим бойцам, они просят. Сало у нас свое», – рассказывает он.

«Всем говорю, что мы не можем платить»

Информация об умельце и его команде молниеносно разнеслась по району. Среди недели заготовки для буржуек нарезают три человека, к выходным численность добровольцев возрастает до 15-17 человек.

«По буржуйкам работа уже на потоке. На этих выходных будет человек 15-17, это ребята, которые откликнулись», – рассказывает Алексей.

Говорит помощники привозят свое оборудование и генераторы, которые необходимы для снижения нагрузки на электрическую сеть. Все добровольцы трудятся на безвозмездной основе.

«Все работают бесплатно. Звонят, говорят: «Мы тоже хотим помочь». Спрашиваю: «Что ты можешь?». Отвечает: «Могу сварочным аппаратом пользоваться». Но я все говорю, что мы не можем платить. Они говорят: «Нет, нет. Не надо!». Некоторые к нам вообще рвутся», – не скрывая гордости за земляков, говорит он.

Чем могут помочь жители Татарстана.

- Диски штампованные металлические;

- Трубы для дымоходов (диаметр 92 мм);

- Листы металла 3-5 мм;

- Трехфазный асинхронный двигатель;

- Двигатель мотоблока дизельный;

- Гуманитарная помощь (постельное белье, термоноски, термобелье, балаклавы, шапки, медикаменты, белье, пижамы);

«Мы работаем с людьми, которые передают помощь из руки в руки. Привезли туда и передали. А не так что доехали до Ростова, там кто-то к ним приехал забрали и дальше непонятно куда груз ушел», – заверяет собеседник.

Телефон для связи:

Алексей Чигаров +7 903 050-49-74