Более 118 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Татарстана

За первую половину лета в детских оздоровительных учреждениях Татарстана побывали 118 764 ребенка, что составляет 77% от запланированного количества. Всего до конца летнего сезона в 1 593 лагерях различных форматов планируется принять свыше 154 тысяч детей и подростков.

Как сообщили в Министерстве по делам молодежи РТ, в настоящее время продолжает работу 131 организация отдыха, включая пришкольные и загородные центры, санатории, палаточные городки и трудовые отряды. Более 17 тысяч детей сейчас находятся на сменах, включая 1 240 человек в четырех лагерях на Черноморском побережье.

«Программы лагерей структурированы вокруг трех ключевых направлений: «Мир», «Россия» и «Человек», – пояснил министр Ринат Садыков. Особый акцент сделан на патриотическое воспитание в связи с 80-летием Победы и Годом защитника Отечества.

Безопасность отдыха обеспечивается межведомственным взаимодействием с участием Роспотребнадзора, МЧС, Росгвардии и других ведомств. Регулярные проверки и мониторинг позволяют контролировать качество организации детского досуга по всей республике.

В августе детей ждут заключительные смены с разнообразными программами – от военно-полевых сборов до научно-технических и творческих проектов. Все мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».