Более 185 тысяч казанцев прошли диспансеризацию за полгода

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Город
2 августа 2024  11:00
Автор:
Владислав Косолапкин

Свое здоровье проверили 185 593 жителя Казани. Почти 60 тысяч из них прошли углубленную диспансеризацию в связи с перенесенным ковидом. Об этом сообщает Управление Минздрава РТ по Казани.

Диспансеризацию необходимо проходить раз в три года с 18 до 39 лет. Между ними следует проходить профилактические осмотры. А с 40 лет диспансеризацию необходимо проходить ежегодно в связи с повешенным риском патологий.

Ежегодные обследования помогают выявить заболевания, включая рак, на ранней стадии, что увеличивает шансы на выздоровление до 90%. Диспансеризацию можно пройти в поликлиниках по месту прикрепления, взяв с собой паспорт и полис ОМС. Процедура включает анкетирование, профилактический осмотр и онкоскрининги. В медучреждениях есть отделения профилактики, где не требуется предварительная запись к терапевту. Они работают в две смены и по субботам. Записаться можно через терминал самообслуживания или портал госуслуг.

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