 Более 235 тыс. татарстанцев отказываются ревакцинироваться от COVID-19
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Более 235 тыс. татарстанцев отказываются ревакцинироваться от COVID-19

Среди пожилого населения вакцинированы 67,46% от общего числа пенсионеров.

Республика
14 января 2022  13:10
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане 235 457 человек не привились от коронавирусной инфекции во второй раз. Об этом заявил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков на пресс-конференции.

Полгода назад вакцину от коронавируса сделали 382 697 человек, которые сейчас должны повторно привиться, что и сделали 147 240 человек. Тем не менее, по какой-то причине 235 457 граждан не идут делать вторую вакцину, отметил замминистра.

Также остается сложной ситуация с жителями республики категории 65+. Вакцинированы от ковида лишь 67,46% от общего числа пенсионеров, подчеркнул Жаворонков.

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