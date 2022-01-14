Более 235 тыс. татарстанцев отказываются ревакцинироваться от COVID-19

В Татарстане 235 457 человек не привились от коронавирусной инфекции во второй раз. Об этом заявил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков на пресс-конференции.

Полгода назад вакцину от коронавируса сделали 382 697 человек, которые сейчас должны повторно привиться, что и сделали 147 240 человек. Тем не менее, по какой-то причине 235 457 граждан не идут делать вторую вакцину, отметил замминистра.

Также остается сложной ситуация с жителями республики категории 65+. Вакцинированы от ковида лишь 67,46% от общего числа пенсионеров, подчеркнул Жаворонков.