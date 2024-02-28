Более 30 000 медицинских работников Татарстана получили специальную социальную выплату в 2023 году

В 2023 году 30 116 медицинских работников в Татарстане стали получателями специальной социальной выплаты.

Татарстанское Отделение соцфонда назначило и перечислило им более 304 тысяч выплат на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей.

- Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. В зависимости от категории специалиста и вида организации размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей», — отметил управляющий Отделением Социального фонда РФ по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Выплата финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых СФР в качестве межбюджетных трансфертов. Средства предоставляются на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передают эту информацию Отделению СФР. В течение 7 рабочих дней после этого Соцфонд перечисляет выплату. Средства переводятся на счета, реквизиты которых Социальному фонду также представляет медорганизация. Самим медработникам обращаться в Социальный фонд, подавать заявления или справки не нужно.