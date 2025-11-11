Более 300 глав поселений Татарстана повышают квалификацию в сфере управления территориями

11 ноября 2025  08:53

В Казанском федеральном университете стартовала ежегодная программа повышения квалификации для глав сельских поселений Татарстана. Обучение по курсу «Стратегия управления сельскими территориями: комплексный подход» проходит в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ.

В рамках образовательной программы заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов и представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Сергей Столяров провели совместную лекцию. Участники ознакомились с ключевыми изменениями в законодательстве о местном самоуправлении, особое внимание уделив реформе организации муниципальной власти.

Как отметил Ибятов, профессиональная компетентность глав поселений является основой правового государства, а регулярное повышение квалификации рассматривается как инвестиция в стабильность муниципальных образований. В 2025 году обучение пройдут более 300 руководителей сельских поселений республики.

