В Казани обрушившийся фронтон повредил машину и травмировал водителя

Инцидент произошёл днём 15 марта у дома №5 на улице Космодемьянской. Часть чердачной стены обрушилась на припаркованный рядом автомобиль, стоявший под запрещающим знаком. В момент происшествия внутри находился владелец — он получил травмы.

Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов, здание находится под управлением ТСН. Председатель товарищества уточнил, что снег с кровли убирали три дня назад. Инженерные системы дома работают без сбоев.

По данным МЧС, площадь обрушения составила около двух квадратных метров. Место происшествия огорожено, угрозы для жильцов нет. Причины случившегося устанавливаются.