Более 4 тысяч татарстанцев изменили свою профессию благодаря нацпроекту «Демография»

В 2024 году в Татарстане завершилась программа переобучения в рамках национального проекта «Демография», в которой приняли участие около 4,4 тыс. жителей республики, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Наиболее активно воспользовались этой возможностью женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет — их количество составило 592. Также среди участников программы числится 1540 безработных, а среди переобучающихся оказались и кандидаты старше 50 лет.

Кроме того, 18 молодых людей младше 35 лет и сотрудники предприятий, находившиеся под угрозой увольнения, тоже решили освоить новые профессии.

Наиболее востребованные направления обучения включали IT, программирование, менеджмент, дизайн и другие современные профессии, отмечает ведомство.

Проект «Демография» стартовал в 2019 году и с тех пор охватил более 39,7 тыс. жителей Татарстана. В 2023 году переобучение прошли около 8,3 тыс. человек.

Национальные проекты, как мы знаем, были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным. В 2025 году начнётся новая фаза, когда на смену проекту «Демография» перейдет инициатива «Семья», сосредотачивающаяся на росте рождаемости и поддержке многодетных семей.