Более 460 тыс. уведомлений: как чат-бот МФЦ упростил жизнь татарстанцам

С января 2026 года жителям Татарстана через чат-бота МФЦ в национальном мессенджере «Макс» пришло уже более 464 тысяч уведомлений об итогах оказания госуслуг. Сервис заработал в ноябре 2025 года и за несколько месяцев стал по-настоящему востребованным, сообщили в Министерстве цифрового развития РТ.

Функционал чат-бота позволяет буквально за пару кликов записаться на приём к специалисту или отменить визит, проверить статус рассмотрения заявления, а также уточнить режим работы ближайших филиалов. Только с начала года через этот сервис записались в МФЦ около 80 тысяч татарстанцев.

Полезная фишка — информация о загруженности офисов в реальном времени. Чат-бот показывает, сколько человек уже в очереди, какое среднее время ожидания и сколько примерно займёт сам приём.

Чтобы начать пользоваться ботом, нужно установить мессенджер «Макс», в поиске набрать «МФЦ Республики Татарстан», выбрать аккаунт с синей галочкой (это отметка официального профиля) и следовать инструкциям в меню.

Кстати, «Макс» полезен не только для записи в МФЦ. В нём можно общаться с родными и друзьями, вести собственные каналы, записываться к врачу, оплачивать коммуналку и многое другое. Мессенджер входит в «белый список» и продолжает работать даже в периоды ограничений мобильного интернета.