Более 8,5 тысяч сельских жителей старшего возраста прошли медицинские обследования в Татарстане

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Республика
27 февраля 2025  17:26

В первые два месяца 2025 года 8 733 пожилых жителя сельских районов Татарстана были доставлены в районные больницы для прохождения диспансеризации, вакцинации, скринингов и других медицинских процедур.  

Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья» с использованием специализированного транспорта, приобретенного за счет федерального бюджета. Во время поездок пожилых людей сопровождают сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения.  

Цель проекта — улучшение качества жизни людей старшего возраста и создание условий для их активного долголетия. Регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, что способствует своевременному лечению и предотвращению серьезных осложнений.  

В 2025 году планируется охватить медицинскими услугами около 35 тысяч человек. На данный момент план по доставке пожилых сельчан в больницы выполнен на 24,9%. Об этом сообщает Министерство труда Республики Татарстан.

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