Более 880 объектов недвижимости доступно бизнесу Татарстана на льготных условиях

Для предпринимателей Татарстана действует программа имущественной поддержки, предусматривающая бесплатную аренду государственного и муниципального имущества в течение первых двух лет, сообщает Министерство экономики РТ. В республике уже сдано более 300 объектов по данной программе.

В сводном реестре республиканского и муниципального имущества представлено 1192 объекта, включая здания, помещения, земельные участки и движимое имущество. Из них 887 объектов остаются свободными, причем 789 из них относятся к муниципальной собственности, что обеспечивает доступность программы во всех районах республики.

Особые условия предусмотрены для последующих периодов аренды: с третьего года стоимость составит 25% от рыночной ставки с ежегодным увеличением на 25%, достигая 100% к шестому году. Предприниматели, осуществившие ремонт арендуемого помещения, получают право на снижение стоимости при последующем выкупе имущества.

Министерство экономики РТ совместно с институтами развития обеспечивает комплексное сопровождение бизнес-проектов, включая лизинг оборудования, финансовую поддержку и маркетинговое продвижение в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».