Более половины россиян перешли на онлайн-шоппинг: главные тренды 2024 года

Онлайн-покупки стали массовыми
В 2024 году впервые больше 50% россиян покупали еду, одежду и другие товары через интернет. Такие данные приводит РИА Новости на основе исследования Росстата, охватившего 60 тыс. домохозяйств по всей стране.
Что чаще всего заказывают?
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Одежда и обувь – 58,9% (в 2022 году – 45,7%)
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Продукты и средства гигиены – 53,6% (в 2022 году – 32,1%)
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Бытовая техника и гаджеты – 46,1% (в 2022 году – 38,3%)
Общий рост онлайн-покупателей:
В 2024 году 64,1% россиян хотя бы раз покупали товары в сети (против 50,5% в 2022 году).
Кто чаще покупает онлайн?
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Женщины активнее мужчин: 65,6% против 62,2%.
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Исключение – техника и гаджеты: здесь лидируют мужчины (49,2% против 43,6% у женщин).
Регулярность покупок
Большинство россиян пока делают заказы от случая к случаю:
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29,7% регулярно заказывают продукты,
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27,6% – одежду и обувь,
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19,3% – технику.
Почему растет спрос?
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Удобство – не нужно тратить время на походы в магазины.
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Развитие доставки – сервисы стали быстрее и доступнее даже в регионах.
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Больше доверия – покупатели привыкают к онлайн-формату.
Что дальше?
Тренд на рост онлайн-покупок сохранится, особенно в категориях еды и повседневных товаров. В ближайшие годы доля регулярных покупателей, скорее всего, увеличится.