Более половины россиян перешли на онлайн-шоппинг: главные тренды 2024 года

Онлайн-покупки стали массовыми

В 2024 году впервые больше 50% россиян покупали еду, одежду и другие товары через интернет. Такие данные приводит РИА Новости на основе исследования Росстата, охватившего 60 тыс. домохозяйств по всей стране.

Что чаще всего заказывают?

Одежда и обувь – 58,9% (в 2022 году – 45,7%)

Продукты и средства гигиены – 53,6% (в 2022 году – 32,1%)

Бытовая техника и гаджеты – 46,1% (в 2022 году – 38,3%)

Общий рост онлайн-покупателей:

В 2024 году 64,1% россиян хотя бы раз покупали товары в сети (против 50,5% в 2022 году).

Кто чаще покупает онлайн?

Женщины активнее мужчин: 65,6% против 62,2% .

Исключение – техника и гаджеты: здесь лидируют мужчины (49,2% против 43,6% у женщин).

Регулярность покупок

Большинство россиян пока делают заказы от случая к случаю:

29,7% регулярно заказывают продукты ,

27,6% – одежду и обувь ,

19,3% – технику.

Почему растет спрос?

Удобство – не нужно тратить время на походы в магазины.

Развитие доставки – сервисы стали быстрее и доступнее даже в регионах.

Больше доверия – покупатели привыкают к онлайн-формату.

Что дальше?

Тренд на рост онлайн-покупок сохранится, особенно в категориях еды и повседневных товаров. В ближайшие годы доля регулярных покупателей, скорее всего, увеличится.