Более суток не будет воды в части домов Советского района

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Город
21 июля 2024  12:58

Как сообщает МУП «Водоканал», в связи с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода, часть домов в Советском районе Казани останется без воды.

Отключение будет действовать с 9 утра 23 июля по 11 часов дня 24 июля. Воды не будет по адресам: ул. Академика Арбузова, Журналистов, Зур Урам, Ново-Азинская, Халитова, Сибирском тракте и другим. Полный список доступен на сайте мэрии.

Подать заявку на автоцисцерну с водой можно будет по телефону: +7(843)231-62-60.

Напомним ранее «Водоканал» отчитался о завершении ремонта аварийного коллектора в Приволжском районе.

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Новости
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