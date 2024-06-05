Болгарская Исламская Академия может получить новый дом в Казани

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Город
5 июня 2024  13:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Правительство Республики Татарстан утвердило проект переноса Болгарской Исламской Академии в Казань. Новое место расположения учреждения – территория бывшего парка аттракционов «Кырлай».

Проект будущего объекта находится в стадии разработки. Ожидается, что он будет представлен общественности в ближайшее время.

Ранее на этой территории планировалось возведение Соборной мечети. Однако позже объект был перенесен в Адмиралтейскую слободу.

Перенос Болгарской Исламской Академии в Казань вызвал дискуссию в обществе. Часть жителей поддерживают идею развития исламской культуры в республике, другие выражают опасения по поводу застройки парковой зоны.

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