Болгарская Исламская Академия может получить новый дом в Казани

Правительство Республики Татарстан утвердило проект переноса Болгарской Исламской Академии в Казань. Новое место расположения учреждения – территория бывшего парка аттракционов «Кырлай».

Проект будущего объекта находится в стадии разработки. Ожидается, что он будет представлен общественности в ближайшее время.

Ранее на этой территории планировалось возведение Соборной мечети. Однако позже объект был перенесен в Адмиралтейскую слободу.

Перенос Болгарской Исламской Академии в Казань вызвал дискуссию в обществе. Часть жителей поддерживают идею развития исламской культуры в республике, другие выражают опасения по поводу застройки парковой зоны.