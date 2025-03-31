Больнице в Набережных Челнах присвоили имя кардиохирурга Акчурина

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Республика
31 марта 2025  14:21

Больница скорой медицинской помощи в Набережных Челнах (Татарстан) теперь носит имя Рената Акчурина — известного советского и российского кардиохирурга. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, пишет ТАСС.

Минздрав республики должен внести изменения в устав медучреждения в течение 60 дней.

Акчурин родился в 1946 году в Андижане (Узбекская ССР), окончил Первый Московский мединститут. Он был лауреатом госпремий СССР и РФ, награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством». Среди его пациентов — экс-премьер Виктор Черномырдин и первый президент России Борис Ельцин, которому Акчурин провел успешную операцию в 1996 году.

Кардиохирург скончался в октябре 2024 года в возрасте 78 лет.

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Больнице в Набережных Челнах присвоили имя кардиохирурга Акчурина
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