Больнице в Набережных Челнах присвоили имя кардиохирурга Акчурина

Больница скорой медицинской помощи в Набережных Челнах (Татарстан) теперь носит имя Рената Акчурина — известного советского и российского кардиохирурга. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, пишет ТАСС.

Минздрав республики должен внести изменения в устав медучреждения в течение 60 дней.

Акчурин родился в 1946 году в Андижане (Узбекская ССР), окончил Первый Московский мединститут. Он был лауреатом госпремий СССР и РФ, награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством». Среди его пациентов — экс-премьер Виктор Черномырдин и первый президент России Борис Ельцин, которому Акчурин провел успешную операцию в 1996 году.

Кардиохирург скончался в октябре 2024 года в возрасте 78 лет.