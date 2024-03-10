Большаков: «Кандидаты в период агитации пытаются найти свою изюминку»

news_top_970_100
Россия/Мир
10 марта 2024  10:48
Автор:
Эндже Гарафиева

«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил агитационные кампании кандидатов на должность президента России.

Преподаватель Казанского федерального университета Андрей Большаков считает, что у каждого есть «своя изюминка». Например, господин Слуцкий использует потенциал бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Харитонов пытается играть исключительно на коммунистических идеях, в частности протеста населения против распада СССР, продолжает Большаков.

«Наиболее нелепо в данной избирательной кампании выглядят либеральные идеи из программы Даванкова. Данный кандидат пытается интерпретировать эти идеи, но боится заигрывать с либеральным электоратом, который остался в России после отъезда релокантов», – заявил он.

Депутат Госдумы Олег Морозов сказал, что политика Путина направлена на будущее страны. Его программа была озвучена на послании Федеральному Собранию. Политтехнолог Владимир Кутилов присоединился к словам экспертов, заявив, что программа Путина наиболее приземлённая.

«40% избирателей родились после распада СССР, им необходимо предлагать программу будущего, созидания, а не разрушения и демонтажа существующей модели», – сказал он о программе Харитонова.

Выборы Президента РФ пройдут 15-17 марта.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Большаков: «Кандидаты в период агитации пытаются найти свою изюминку»
Выпускник казанского строительного университета заключил контракт в мобильном пункте отбора на службу
«Социальное такси» уже доставило более 9 тыс. пожилых людей в медучреждения Татарстана
В ТЦ «Порт» завтра развернётся пункт отбора на военную службу
Рустам Минниханов поздравил женщин Татарстана с 8 марта
В РЖД рассказали, что несколько электричек и поездов отменят 8 марта
Татарстан первым в России примет новый спортивный проект по дзюдо
В Казани до июня на Ершова и Горького ограничен проезд авто