Больше 10 казанцев с сегодняшнего дня члены национальной сборной России

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Спорт
10 марта 2024  16:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В Сочи сегодня завершился учебно-тренировочный сбор национальной команды страны. Он продлился 2 недели. 

По приглашению главного тренера сборную России по хоккею на траве пополнили 14 казанцев из клуба «Динамо-Ак Барс» и два тренера: Алексей Соболевский, Павел Голубев, Георгий Арусия, Андрей Семёнов, Александр Гилёв, Николай Янкун, Андрей Серебряков, Денис Стариенко, Дмитрий Береза, Руслан Амиров, Ильфат Замалутдинов, Евгений Артёмов, Иван Луцевич и Семён Матковский, тренеры – Артур Маргарян и Тимур Тимашков.

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