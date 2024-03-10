Больше 10 казанцев с сегодняшнего дня члены национальной сборной России

В Сочи сегодня завершился учебно-тренировочный сбор национальной команды страны. Он продлился 2 недели.

По приглашению главного тренера сборную России по хоккею на траве пополнили 14 казанцев из клуба «Динамо-Ак Барс» и два тренера: Алексей Соболевский, Павел Голубев, Георгий Арусия, Андрей Семёнов, Александр Гилёв, Николай Янкун, Андрей Серебряков, Денис Стариенко, Дмитрий Береза, Руслан Амиров, Ильфат Замалутдинов, Евгений Артёмов, Иван Луцевич и Семён Матковский, тренеры – Артур Маргарян и Тимур Тимашков.