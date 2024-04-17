Больше 100 тысяч казанцев прошли диспансеризацию

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Город
17 апреля 2024  18:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Горздрав Казани подсчитал, сколько жителей столицы Татарстана прошли диспансеризацию и профилактические осмотры.

Так, в этом году свыше 100 тысяч человек уже посетили медучреждения для проверки состояния своего здоровья, при этом еще почти 45 тысяч человек – углубленную диагностику. Об этом пишет казанская мэрия.

Отмечается, что заботиться о своем здоровье нужно, начиная с самого юного возраста. Людям старше 40 лет рекомендуют делать это ежегодно. В этом году диспансеризация доступна для тех, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 и 2006 годах.

Записаться на прием можно на госуслугах или в поликлинике. Работодатель обязан выделить оплачиваемый выходной день для этих целей.

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