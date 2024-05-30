Больше 116 млн рублей РТ выделит на привлечение специалистов в поликлиники

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Республика
30 мая 2024  14:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2024 году Татарстан выделит свыше 116 миллионов рублей для привлечения новых врачей и среднего медперсонала в поликлиники с низкой укомплектованностью. Сейчас на десять тысяч жителей приходится 35,4 специалиста, а цель — поднять этот показатель до 36,2.

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев выразил надежду на выпускников медуниверситетов и ординаторов, которые помогут укомплектовать штат.

На одного врача в Татарстане приходится 2,5 среднего медицинского работника, что соответствует установленным нормам.

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